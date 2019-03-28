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GÜNCELLEME - İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2019 19:04 | Son Güncelleme

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KUDÜS (AA) - İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırısında 3 Filistinli yaralandı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail savaş uçağı tarafından düzenlenen saldırıda 3 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada ise "Orduya ait bir savaş uçağı, Gazze'nin kuzeyinde yanıcı balon gönderme hazırlığındaki bir gruba hava saldırısı düzenlemiştir." denildi.

Görgü tanıkları da Cibaliya beldesinin doğusunda, çevredeki İsrail bölgelerine yanıcı balon uçurmaya çalışan Filistinli gençlerin bulunduğu alanın vurulduğunu aktardı.

Tel Aviv yönetimi, Filistinli göstericilerin Gazze Şeridi çevresindeki Yahudi yerleşim yerlerine gönderdiği yanan uçurtma ve helyum gazıyla şişirilmiş balonların bölgede bir dizi yangına neden olduğunu belirtiyor.

Gazze'den geldiği söylenen yanan uçurtma ve balonlara çözüm bulamayan İsrail ordusu, bu uçurtma ve balonların hazırlandığını iddia ettiği sınır bölgelerine sık sık hava saldırıları düzenliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin Gazze Şeridi israil

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