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GÜNCELLEME - İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 08:42 | Son Güncelleme

YARALI SAYISI VE KUDÜS SERİYYELERİ'NİN AÇIKLAMASI EKLENDİ

İsrail uçaklarının, Gazze'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda 2 Filistinli yaralandı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Beyt Lahiya, Gazze'nin güneyi, El-Meğazi Mülteci Kampı ve Refah kentindeki tarım arazileri ile Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait bazı noktalara hava saldırısı düzenledi.

Filistin Sağlık Bakanlığı sözcüsü Eşref el-Kudra yaptığı yazılı açıklamada, Refah kentinde bir evi hedef alan saldırıda 1 Filistinli ile eşinin yaralandığını duyurdu.

Hamas ile İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri'nden yapılan açıklamada ise Gazze'ye yönelik saldırının sonuçlarından İsrail sorumlu tutuldu. "Anlaşılan o ki İsrail sessizliğimizi yanlış anladı ve saldırganlığında ileri gitti. Direniş güçlerinin mesajı ona iyi bir şekilde ulaşmadı." ifadelerine yer verilen açıklamada milis güçler, İsrail'in barbar saldırılarına karşı teyakkuza geçmeye çağrıldı.

İsrail ordusundan dün akşam yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nden Tel Aviv'e 2 roket atıldığı bildirilmişti.

Yerel basın söz konusu roketlerden birinin İsrail'e ait hava savunma sistemi "Demir Kubbe" tarafından havada imha edildiği, diğerinin ise Tel Aviv yakınındaki boş araziye düştüğünü yazmıştı.

İsrail Radyosu'na konuşan ordu sözcüsü Ronen Manelis, Gazze'den atılan roketlerden Hamas'ı, İsrail basını ise İslami Cihad'ı sorumlu tutmuştu. Söz konusu iki hareket yaptıkları açıklamayla iddiaları yalanlamıştı.

Filistin İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, olayın takip edildiği, ulusal uzlaşıya aykırı hareket edenlerle ilgili harekete geçileceği ifade edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Gazze israil

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