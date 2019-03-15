GÜNCELLEME - İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı: 2 yaralı

İsrail uçaklarının, Gazze'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda 2 Filistinli yaralandı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Beyt Lahiya, Gazze'nin güneyi, El-Meğazi Mülteci Kampı ve Refah kentindeki tarım arazileri ile Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait bazı noktalara hava saldırısı düzenledi.

Filistin Sağlık Bakanlığı sözcüsü Eşref el-Kudra yaptığı yazılı açıklamada, Refah kentinde bir evi hedef alan saldırıda 1 Filistinli ile eşinin yaralandığını duyurdu.

Hamas ile İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri'nden yapılan açıklamada ise Gazze'ye yönelik saldırının sonuçlarından İsrail sorumlu tutuldu. "Anlaşılan o ki İsrail sessizliğimizi yanlış anladı ve saldırganlığında ileri gitti. Direniş güçlerinin mesajı ona iyi bir şekilde ulaşmadı." ifadelerine yer verilen açıklamada milis güçler, İsrail'in barbar saldırılarına karşı teyakkuza geçmeye çağrıldı.

İsrail ordusundan dün akşam yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nden Tel Aviv'e 2 roket atıldığı bildirilmişti.