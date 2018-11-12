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GÜNCELLEME - İsrail'den Gazze'ye saldırı: 7 şehit

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2018 03:21 | Son Güncelleme

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırıda 7 Filistinli şehit oldu, 7 Filistinli yaralandı - İsrail ordusu, dün akşam Gazze Şeridi'nde yaşanan çatışmada bir askerinin öldürüldüğünü açıkladı - İsrail ordusu, Gazze'den sınır şeridindeki beldelere 10 roket atıldığını bunlardan 2'sinin etkisiz hale getirildiğini duyurdu ŞEHİT SAYISI GÜNCELLENDİ, DETAYLAR EKLENDİ

GAZZE (AA) - İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırıda 7 Filistinli şehit oldu, 7 Filistinli yaralandı. İsrail Ordusu, yaşanan çatışmada bir askerinin öldürüldüğünü açıkladı.

Filistin Sağlık Bakanlığı sözcüsü Eşref el-Kudra yaptığı yazılı açıklamada, Han Yunus'un doğu sınırına düzenlenen saldırıda 7 Filistinli'nin şehit düştüğünü, 7'sinin yaralandığını belirtti.

Kudra, şehit olan Filistinlilerin isimlerini, Nureddin Selame Bereke (37), Muhammed Macid Musa el-Karra (23), Alaeddin Muhammed Kuveydir (22), Mustafa Hasan Ebu Ude (21), Muhammed Atallah Musabbih (25), Ala Nasrullah Abdullah Fuseyfis (19) ve Ömer Naci Müslim Ebu Hatır (21) olarak açıkladı.

Kudra, ayrıca, sağlık bakanlığının tüm ekiplerinin teyakkuz haline getirildiğini kaydetti.

- İsrail askeri öldürüldü

Öte yandan, Gazze Şeridi'nin güneyine dün akşam İsrail ordusunun düzenlediği saldırı sırasında çıkan çatışmada 1 İsrail askeri öldürüldü. İsrail Ordusu'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail Ordusu özel kuvvetlerininin Gazze Şeridi'nde bir güvenlik operasyonu gerçekleştirdiği sırada yaşanan çatışmada bir İsrail askeri öldü, 1 asker ise hafif şekilde yaralandı." ifadelerine yer verildi.

İsrail ordu sözcüsü Avichay Adraee ise düzenlediği basın toplantısında, Gazze'den İsrail'e 10 roket atıldığının tespit edildiğini, roketlerden 2'sinin Demir Kubbe isimli hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini aktardı.

Gazze tarafından ise atılan roketlerin sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

Söz konusu açıklama, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nin güneyine yaptığı düzenlediği ve 7 Filistinlinin şehit olduğu saldırının ardından gerçekleşti.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları olayın detayına ilgili daha önce yaptığı yazılı açıklamada, bir grup İsrail askerinin sivil bir araçla Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'un 3 kilometre kadar iç kısımlarına girdiğini ve Tugay komutanlarından Nur Bereke'ye suikast düzenlediğini duyurmuştu.

İsrail ordusu ise açıklamasında, "Kuvvetlerimiz, Gazze Şeridi'nde bir güvenlik operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonun ardından çatışmalar yaşandı." ifadesine yer vermişti.

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Anahtar Kelimeler:
Gazze israil

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