GÜNCELLEME - İsrail'in Gazze'ye hava saldırılarında 3 Filistinli şehit oldu

GAZZE (AA) - İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında 3 Filistinli şehit oldu, 9 kişi yaralandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra yaptığı yazılı açıklamada, İsrail işgal güçlerinin Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bir grup Filistinliyi hedef alması sonucu 2 Filistinlinin şehit olduğunu, 3 kişinin yaralandığını belirtti.

İsrail'in Refah kentinin doğusunda bir grup Filistinliyi hedef aldığı saldırıda 1 kişinin şehit olduğunu, bir kişinin ise yaralandığını aktaran Kudra, şehitlerin isimlerinin Muhammed Zekeriya et-Tetri (27), Muhammed Zuhdi Avde (22) ve Hamed Muhammed Musa en-Nahl (23) olduğunu ifade etti.

Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlenen hava saldırıları sonucu 5 kişinin yaralandığını aktaran Kudra, yaralıların durumuna ilişkin ise bilgi vermedi.

İsrail ordusu, Gazze'den İsrail tarafına atılan roketlerden birinin bir otobüse isabet etmesinin ardından bölgeye hava saldırısı başlattı.

Ordudan yapılan açıklamada, Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ve İslami Cihad'a ait 20’den fazla hedefin vurulduğu, saldırılarda savaş uçakları, helikopterler ve tankların kullanıldığı aktarıldı.