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GÜNCELLEME - İsrail'in Gazze'ye hava saldırılarında 3 Filistinli şehit oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2018 20:33 | Son Güncelleme

GÜNCELLEME - İsrail'in Gazze'ye hava saldırılarında 3 Filistinli şehit oldu

GAZZE (AA) - İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında 3 Filistinli şehit oldu, 9 kişi yaralandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra yaptığı yazılı açıklamada, İsrail işgal güçlerinin Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bir grup Filistinliyi hedef alması sonucu 2 Filistinlinin şehit olduğunu, 3 kişinin yaralandığını belirtti.

İsrail'in Refah kentinin doğusunda bir grup Filistinliyi hedef aldığı saldırıda 1 kişinin şehit olduğunu, bir kişinin ise yaralandığını aktaran Kudra, şehitlerin isimlerinin Muhammed Zekeriya et-Tetri (27), Muhammed Zuhdi Avde (22) ve Hamed Muhammed Musa en-Nahl (23) olduğunu ifade etti.

Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlenen hava saldırıları sonucu 5 kişinin yaralandığını aktaran Kudra, yaralıların durumuna ilişkin ise bilgi vermedi.

İsrail ordusu, Gazze'den İsrail tarafına atılan roketlerden birinin bir otobüse isabet etmesinin ardından bölgeye hava saldırısı başlattı.

Ordudan yapılan açıklamada, Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ve İslami Cihad'a ait 20’den fazla hedefin vurulduğu, saldırılarda savaş uçakları, helikopterler ve tankların kullanıldığı aktarıldı.

- 19 İsrailli yaralandı

Açıklamada ayrıca Gazze'den İsrail tarafına akşam saatlerinden bu yana 200'e yakın roket atıldığı, atılan roketlerden 60'ının Demir Kubbe hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildiği ifade edildi. Atılan diğer roketlerin büyük bir bölümünün de boş arazilere düştüğü kaydedildi.

Öte yandan İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı Gazze'den atılan roketlerden dolayı 19 kişinin yaralandığını, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu açıkladı.

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