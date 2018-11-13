GÜNCELLEME - İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları: 4 şehit

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 4 Filistinli şehit oldu, 8'i yaralandı.

Filistin Sağlık Bakanlığı sözcüsü Eşref el-Kudra yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in dün akşam Gazze'nin güneyindeki Refah kentine yönelik saldırısında yaralanan bir Filistinlinin şehit olduğunu duyurdu. Bununla birlikte, dünden bu yana şehit olanların sayısı 4'e yükselmiş oldu.

Kudra, 8 yaralının sağlık durumuyla ilgili ayrıntılı bilgi vermedi.

- Saldırılar devam ediyor

İsrail uçakları, birkaç saatlik aranın ardından Gazze'ye yönelik saldırılarına yeniden başladı. Son saldırılarda Gazze'nin batısında hükümete ait bir emniyet merkezi ile İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Seriyyelerinin Han Yunus ve Deyr el-Belah kentlerindeki iki askeri mevzisi hedef alındı. Saldırılarda can kaybı yaşanmadı.

İsrail daha önceki saldırılarında aralarında El Aksa Televizyonunun da olduğu 6 binanın yıkılmasına sebep olmuştu.

Öte yandan, İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (Makan), Gazze'den İsrail'in güneyine atılan roketler ile otobüsün hedef alındığı saldırılarda 30 İsraillinin yaralandığını duyurdu.