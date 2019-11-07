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GÜNCELLEME - İstanbul Adliyesi'nde 7. kattan atlayan kişi hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2019 20:24 | Son Güncelleme

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda 7. kattan atlayıp ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren kişinin cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü - İntihar eden İbrahim Özkan'ın, yazar Seray Şahiner'in eşi olduğu öğrenildi CENAZENİN ADLİ TIP KURUMU MORGUNA GÖTÜRÜLMESİ VE DETAYLAR EKLENDİ

İSTANBUL (AA) - Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda 7. kattan atlayıp ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren kişinin cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, İbrahim Özkan'ın (35) adliyenin 7. katından eksi 3. katına düşmesinin ardından güvenlik kamerası görüntüleri incelendi. Kayıtlarda, Özkan'ın 7. kattan aşağıya atladığı görüldü.

Ağır yaralanan Özkan, buradaki ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Edirne'de şoförlük yapan İbrahim Özkan'ın, İstanbul 56. Asliye Ceza Mahkemesinde bugün yapılan duruşmada, "alkollü araç kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye atmak" suçundan 4 ay 5 gün hapis cezası aldığı, bu cezanın hükmünün açıklanmasının da 5 yıllık denetimli serbestlikle geri bırakıldığı öğrenildi.

- Cenaze, Adli Tıp Kurumuna götürüldü

Özkan'ın cenazesi, hayatını kaybettiği özel hastaneden alınarak, Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumuna getirildi.

Haberi alan Özkan'ın eşi yazar Seray Şahiner ve bazı yakınları Adli Tıp Kurumuna geldi. Yetkililerden işlemlerle ilgili bilgi alan Şahiner ve yanındaki kişiler, daha sonra dışarı çıkarak bina önünde bir süre bekledi.

İbrahim Özkan'ın cenazesinin yarın Adli Tıp Kurumundan alınarak, Samsun'a götürüleceği öğrenildi.

Yakınları, yaşamını yitiren Özkan ile Şahiner'in üniversiteden arkadaş olduklarını ve geçen ağustos ayında evlendiklerini belirtti.

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Adliyede intihar İbrahim Özkan Yazar Seray Şahiher

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