GÜNCELLEME - İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı

İSTANBUL (AA) - Ukrayna'dan İstanbul'a seyir halindeyken dümen arızası yapan ve karaya oturan bir kargo gemisi nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Lady Zehma" isimli geminin Ukrayna’dan İstanbul’a seyir halindeyken dümen arızası nedeniyle karaya oturduğu ve Bebek Koyu’na demirlediği belirtildi.

Açıklamada, "Lady Zehma adlı 173 metre boyundaki kargo gemisi için Kurtarma-5, Kurtarma-6, Kurtarma-9, Kurtarma-12, Nazım Tur römorkörlerimiz, KEGM-3, KEGM-5 botlarımız olay yerine sevk edildi. İstanbul Boğazı gemi trafiği askıya alındı." ifadelerine yer verildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü kurtarma ekipleri Liberya bayraklı kargo gemisine çıkarak incelemelere başladı. Balık adamlar da denizin yüzeyi ile dibinde çalışmalarını sürdürüyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı görevliler de Kıyı Emniyeti ekiplerinin çalışmalarına destek veriyor.



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