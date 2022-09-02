YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. GÜNCELLEME - İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı

GÜNCELLEME - İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı

02.09.2022 00:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü kurtarma ekipleri, karaya oturan ve Bebek Koyu'na demirleyen gemide inceleme yapıyor EKİPLERİN OLAY YERİNDEKİ ÇALIŞMALARI EKLENDİ

İSTANBUL (AA) - Ukrayna'dan İstanbul'a seyir halindeyken dümen arızası yapan ve karaya oturan bir kargo gemisi nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Lady Zehma" isimli geminin Ukrayna’dan İstanbul’a seyir halindeyken dümen arızası nedeniyle karaya oturduğu ve Bebek Koyu’na demirlediği belirtildi.

Açıklamada, "Lady Zehma adlı 173 metre boyundaki kargo gemisi için Kurtarma-5, Kurtarma-6, Kurtarma-9, Kurtarma-12, Nazım Tur römorkörlerimiz, KEGM-3, KEGM-5 botlarımız olay yerine sevk edildi. İstanbul Boğazı gemi trafiği askıya alındı." ifadelerine yer verildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü kurtarma ekipleri Liberya bayraklı kargo gemisine çıkarak incelemelere başladı. Balık adamlar da denizin yüzeyi ile dibinde çalışmalarını sürdürüyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı görevliler de Kıyı Emniyeti ekiplerinin çalışmalarına destek veriyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İçişleri Bakanı Soylu, TFF binasına silahlı saldırıya ilişkin konuştu:İçişleri Bakanı Soylu, TFF binasına silahlı saldırıya ilişkin konuştu:
Trabzon'da 3 gündür aranan kişinin cansız bedeni bulunduTrabzon'da 3 gündür aranan kişinin cansız bedeni bulundu
Konya'da silahlı kavgada hayatını kaybeden karı kocanın cenazesi defnedildiKonya'da silahlı kavgada hayatını kaybeden karı kocanın cenazesi defnedildi
Anahtar Kelimeler:
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü gemi kurtarma

İstanbul Namaz Vakitleri 2 Eylül Cuma

İmsak
04:54
Sabah
06:24
Öğle
13:09
İkindi
16:49
Akşam
19:44
Yatsı
21:08
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kocası notunu görünce dayanamadı! Bakın ne dedi

Kocası notunu görünce dayanamadı! Bakın ne dedi

Bu sefer şaşırttı: İstediğiniz kadar yiyebilirsiniz

Bu sefer şaşırttı: İstediğiniz kadar yiyebilirsiniz

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Herkes afiyetle tüketiyor... Her lokma adım adım ölüme götürüyor

Herkes afiyetle tüketiyor... Her lokma adım adım ölüme götürüyor

İspanya'da dolu faciası! 1 bebek öldü 29 kişi yaralandı

İspanya'da dolu faciası! 1 bebek öldü 29 kişi yaralandı

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.