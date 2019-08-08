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GÜNCELLEME- İstanbul Havalimanı yolunda trafik kazası

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 10:16 | Son Güncelleme

Eyüpsultan'da hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu havalimanı yolu trafiğe kapandı - Hafriyat kamyonunun vinç yardımıyla kaldırılmasıyla yol yeniden trafiğe açıldı - DETAY EKLENDİ

İSTANBUL (AA) - Eyüpsultan’da hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu yol İstanbul Havalimanı istikametinde trafiğe tamamen kapandı.

Alınan bilgiye göre, Eyüpsultan’da Hasdal Kemerburgaz yolunda seyir halindeki hafriyat yüklü kamyon kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 2 kişi hafif yaralandı. Kaza nedeniyle trafik İstanbul Havalimanı istikametinde tamamen durdu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından hastaneye götürdü.

İstanbul Havalimanı yönünde tamamen duran trafik, hafriyat kamyonunun vinç yardımıyla kaldırılmasıyla normal akışına döndü.

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