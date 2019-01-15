GÜNCELLEME - İstanbul merkezli dolandırıcılık operasyonu

İSTANBUL (AA) - İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bazı şüphelilerin, İstanbul, Ankara, Konya ve Muğla'da, telefonla aradıkları kişileri, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp adının "FETÖ olaylarına karıştığı" bahanesiyle dolandırdığını tespit ederek harekete geçti.

Yapılan teknik ve fiziki takip kapsamında dolandırılan vatandaşların evlerinin bulunduğu bölgelerdeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, zanlıların kimliklerini tespit etti. Kimlik tespitinin ardından İstanbul, Bursa, İzmir ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 2'si kadın 17 şüpheliyi gözaltına aldı.

Bu arada, bazı zanlıların kasım ayında benzer yöntemle eski Başbakanlardan merhum Necmettin Erbakan'ın kardeşi Kemalettin Erbakan'ı da dolandırmaya çalıştığı ancak Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Güven Timlerinin dikkati sonucunda bu kişilerin yakalandığı öğrenildi.

Şüphelilerin vatandaşlardan dolandırdıkları parayla aldıkları yaklaşık 5 milyon değerinde 6 lüks otomobil ve daireye de el konulduğu belirtildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan 2'si kadın 17 şüpheli adliyeye sevk edildi. Zanlılar, mahkemece tutuklandı.

Daha önce de operasyonla bağlantılı olarak 9 şüphelinin tutuklandığı ifade edildi.

