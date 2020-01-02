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  4. GÜNCELLEME - İstanbul Üniversitesi öğrencilerinden yemekhane düzenlemesine tepki

GÜNCELLEME - İstanbul Üniversitesi öğrencilerinden yemekhane düzenlemesine tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2020 22:04 | Son Güncelleme

İÜ Öğrenci Konseyi: - "Saat 13.30 sularında başlayan, güvenlik ve emniyet mensuplarının müdahale etmek zorunda kaldığı eylem ile Öğrenci Konseyi ve Öğrenci Kulüpleri olarak bir ilgimiz yoktur" ÖĞRENCİ KONSEYİNİN AÇIKLAMASI EKLENDİ

İSTANBUL (AA) - İstanbul Üniversitesi (İÜ) Öğrenci Konseyi, güvenlik ve emniyet mensuplarının müdahale etmek zorunda kaldığı eylem ile Öğrenci Konseyi ve Öğrenci Kulüplerinin ilgisi olmadığını belirtti.

İÜ öğrencileri, yemekhanelerinde yapılan düzenlemelere tepki gösterdi.

İstanbul Üniversitesi Öğrenci Konseyi üyeleri ve öğrenciler, Beyazıt Merkez Kampüsü'nde bir araya gelerek tarihi kapı önüne yürüdü.

Konsey Başkanı Emir Alp Turgut, burada yaptığı açıklamada, yemek tarifesinin tek öğüne düşürülmesi ve ikinci yemek ücretinin 18 liraya çıkarılmasının kendilerini üzdüğünü belirtti.

Bu durumun tüm öğrencileri olumsuz etkilediğini ifade eden Turgut, mağduriyetin giderilmesini istediklerini söyledi.

Basın açıklamasının ardından aynı yerde toplanan başka bir grup da dilekçe vermek için kampüs alanına yöneldi. Bu sırada dışarıdaki öğrenciler, özel güvenlik görevlilerince tarihi kapının kapatılmasıyla içeri giremedi. Öğrenciler, okula alınmaları yönünde slogan atarak, kapının üstünden içeri girmeye çalıştı.

Polis ekipleri, yaşanan olaya müdahale ederek öğrencileri kapı önünden uzaklaştırdı.

- İÜ Öğrenci Konseyi'nden açıklama

İÜ Öğrenci Konseyi'nden yapılan açıklamada, konseyin bugün yemekhanelerdeki değişiklikle ilgili bütün öğrencileri temsilen basın açıklaması gerçekleştirdiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Basın açıklaması slogan ve alkış olmaksızın Öğrenci Konseyi Başkanı Emir Alp Turgut'un açıklaması sonrası sorunsuz bir şekilde sona ermiştir. Saat 13.30 sularında başlayan, güvenlik ve emniyet mensuplarının müdahale etmek zorunda kaldığı eylem ile Öğrenci Konseyi ve Öğrenci Kulüpleri olarak bir ilgimiz yoktur."

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Üniversitesi yemekhane düzenlemesi

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