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GÜNCELLEME - İstanbul'da 4 kardeşin evlerinde ölü bulunması

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2019 17:37 | Son Güncelleme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürerken, olayın detayları da ortaya çıkmaya başladı - Kardeşlerin cesedi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinden bir kişinin, model olarak çalışan ve bir süredir işe gelmeyen Oya Yetişkin'den haber alamadıklarını emniyete bildirmesi üzerine bulundu - Evdeki "Dikkat siyanür var, polisi arayın, içeri girmeyin." notunun dış kapıda değil, salonun kapısında asılı olduğu belirtildi - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı: - "Olayla ilgili her ihtimal çok yönlü araştırılıyor" İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞININ AÇIKLAMASI VE DETAYLAR EKLENDİ

İSTANBUL (AA) - Fatih'te 4 kardeşin evlerinde ölü bulunmasına yönelik soruşturma sürerken, olaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Molla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesi'ndeki bir dairede Cüneyt (48), Oya (54), Kamuran (60) ve Yaşar Yetişkin (56) kardeşlerin cesedinin bulunmasıyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kardeşlerin cesedinin, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinden bir kişinin, model olarak çalışan ve bir süredir işe gelmeyen Oya Yetişkin'den haber alamadıklarını emniyete bildirmesi üzerine bulunduğu ortaya çıktı.

- Siyanür notu iç kapıda bulundu

İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, kapıyı açıp içeri girdiklerinde iç kapıda "Dikkat siyanür var, polisi arayın, içeri girmeyin." notuyla karşılaştı.

Söz konusu notun bulunması üzerine AFAD ekiplerine haber veren polis, evde biri kadın, biri erkek iki kardeşi yan yana sırtüstü yatar vaziyette bir odada, diğer kardeşleri de ayrı odalarda biri sırtüstü, biri yüzüstü yatar vaziyette buldu.

Evde, olay yeri inceleme ekipleri, soruşturma savcısı, adli tıp uzmanının yanı sıra kapıdaki not ve evdeki koku nedeniyle ortamda kimyasal madde olması ihtimaline karşın AFAD görevlileri, yaklaşık 2,5 saat inceleme yaptı.

Adli Tıp Kurumuna kaldırılan kardeşlerin cesetleri üzerinde toksikolojik inceleme sürüyor. Söz konusu incelemelerden elde edilen ve henüz kesinleştirilemeyen ilk bilgilere göre siyanür bulgularına rastlandı.

Evde, 4 kardeşin "zehirli meyve suyu içtiklerine" dair herhangi bir bulguya ise rastlanılmadı.

- "Her ihtimal araştırılıyor"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Kardeşlerin ölüm saatlerinin ardışık olup olmadığını ya da olayda farklı bir boyutun bulunup bulunmadığı konusunda incelemelerin sürdüğü belirtilen açıklamada, "Kimyasal inceleme devam etmekte ve kesin ölüm sebebi detaylı otopsi raporunda belirlenecek. Olayla ilgili her ihtimal çok yönlü araştırılıyor." ifadeleri kullanıldı.

- Cenazeler için savcılığa başvuru

Bu arada, avukatıyla Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine gelen ve ölen kardeşlerin yakın arkadaşı olduğunu söyleyen Serpil Alkan, savcılığa başvurarak cenazelerin defin için kendilerine teslim edilmesini talep etti.

Ölen kardeşlerin maddi durumlarının kötü olduğunu anlatan Alkan, bunun çok acı bir durum olduğunu dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Başsavcılık intihar

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