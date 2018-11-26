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GÜNCELLEME - İstanbul'da askeri helikopter düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2018 11:47 | Son Güncelleme

Sancaktepe'de bir binanın çatısına çarpan askeri helikopter, sokağa düştü - Helikopterin düşmesi sonucu, 4 asker şehit olurken, bir asker yaralandı DETAYLAR EKLENDİ

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde askeri helikopterin düşmesi sonucu, 4 asker şehit olurken, bir asker yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sancaktepe'de Topçular Caddesi Fırtına Sokak'taki 4 katlı binanın çatısına çarpan askeri helikopter, sokağa düştü.

Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Askeri helikopterin düşmesi sonucu 4 asker şehit olurken, bir asker yaralandı.

Yaralı asker, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine gelen ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Sokakta güvenlik şeridi oluşturan polis, vatandaşların olay yerine girişine izin vermiyor.

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