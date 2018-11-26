GÜNCELLEME - İstanbul'da askeri helikopter düştü

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde askeri helikopterin düşmesi sonucu, 4 asker şehit olurken, bir asker yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Sancaktepe'de Topçular Caddesi Fırtına Sokak'taki 4 katlı binanın çatısına çarpan askeri helikopter, sokağa düştü.
Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Askeri helikopterin düşmesi sonucu 4 asker şehit olurken, bir asker yaralandı.
Yaralı asker, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olay yerine gelen ekiplerin çalışmaları sürüyor.
Sokakta güvenlik şeridi oluşturan polis, vatandaşların olay yerine girişine izin vermiyor.
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