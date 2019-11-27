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GÜNCELLEME - İstanbul'da iş yeri yangınında 5 kişi yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2019 05:19 | Son Güncelleme

Yangın 2,5 saatlik çalışma sonucu söndürüldü SÖNDÜRME ÇALIŞMASININ TAMAMLANMASI EKLENDİ

İSTANBUL (AA) - İstanbul Güngören'de iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Gençosman Mahallesi Çinçindere Caddesi'ndeki 3 katlı bir binanın en üst katında tekstil işi yapılan iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, cadde araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, iş yerinde kaldıkları öğrenilen ve dumandan etkilenen 5 kişiyi bulundukları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 2,5 saatlik çalışma sonucu söndürüldü.

Ekipler, fenerlerle binanın tamamını kontrol etti. Çalışmaların tamamlanmasının ardından cadde araç ve yaya trafiğine tekrar açıldı.

Yangın sonrası iş yerinde ve binanın çatısında hasar oluştu.

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Güngören istanbul iş yeri yangını

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