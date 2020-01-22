HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. GÜNCELLEME - İstanbul'da, koltuk imalathanesinde çıkan yangın

GÜNCELLEME - İstanbul'da, koltuk imalathanesinde çıkan yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 21:29 | Son Güncelleme

Yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü - Dumandan etkilenen 3 işçiden biri hastaneye kaldırıldı YANGININ SÖNDÜRÜLMESİ VE DİĞER AYRINTILAR EKLENDİ

İSTANBUL (AA) - Esenyurt'taki bir koltuk imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü.

Fatih Mahallesi 860 Sokağı'ndaki 2 katlı koltuk imalathanesinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Duman tahliye çalışması sürüyor.

Ayrıca, dumandan etkilenen 3 işçiye ambulansta müdahale edildi. İşçilerden biri hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerince yapılan araştırma sonucunda imalathanede kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Direksiyon başında uyuya kalınca...Korkunç! Direksiyon başında uyuya kalınca...Korkunç!
Hafter'den skandal tehdit! Berlin Konferansı'nı hiçe saydılar!Hafter'den skandal tehdit! Berlin Konferansı'nı hiçe saydılar!
Üst üste kritik uyarılar! Bu saatlere dikkatÜst üste kritik uyarılar! Bu saatlere dikkat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
yangın

En Çok Okunan Haberler

İBB'den İstanbul için kar ve buzlanma uyarısı!

İBB'den İstanbul için kar ve buzlanma uyarısı!

Akşener AK Parti'yle ittifak için şartını açıkladı

Akşener AK Parti'yle ittifak için şartını açıkladı

Ünlü şarkıcı 14 yaşında anne olmuş! İşte kızı

Ünlü şarkıcı 14 yaşında anne olmuş! İşte kızı

Nüfus Müdürlüğü duyurdu! Eski ehliyetlerle ilgili karar

Nüfus Müdürlüğü duyurdu! Eski ehliyetlerle ilgili karar

Denizden fırladı, ensesine saplandı!

Denizden fırladı, ensesine saplandı!

Mustafa Destici'den 'yeni din' tepkisi: Herkes uzak dursun

Mustafa Destici'den 'yeni din' tepkisi: Herkes uzak dursun

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Yengesiyle yaşadığı yasak aşkı itiraf etti, salon buz kesti

Yengesiyle yaşadığı yasak aşkı itiraf etti, salon buz kesti

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Meteoroloji'den İstanbul için kar uyarısı!

Meteoroloji'den İstanbul için kar uyarısı!

Türkiye'de interneti kilitleyen saldırının adresi belli oldu!

Türkiye'de interneti kilitleyen saldırının adresi belli oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hafter güçlerinden skandal tehdit! Berlin Konferansı'nı hiçe saydılar!

Hafter'den skandal tehdit! Berlin Konferansı'nı hiçe saydılar!

Meteoroloji'den üst üste kritik uyarılar! Bu saatlere dikkat

Üst üste kritik uyarılar! Bu saatlere dikkat

Son dakika: Manisa'nın ardından Aydın'da 3.5 şiddetinde deprem!

Peş peşe depremler! Bir ilimiz daha sallandı

İBB'de istifa depremi! Ulaşım Daire Başkanı Doç. Dr. Mustafa Gürsoy istifa etti

İBB'de deprem! 6 ay içinde ikinci istifa

Rusya’da uçakta olay çıkaran yolcuya ‘bantlı’ müdahale

Havada gergin anlar! Yolcular koli bandıyla etkisiz hale getirdi

Ahmet Davutoğlu'ndan Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyum atanmasıyla ilgili ilk açıklama! Sert tepki

Davutoğlu'ndan kayyum atanan vakıfla ilgili ilk açıklama!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.