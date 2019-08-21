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GÜNCELLEME - İstanbul'da kozmetik deposunda yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2019 04:47 | Son Güncelleme

Sanayi sitesindeki kozmetik deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI VE DETAYLAR EKLENDİ

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da sanayi sitesinde kozmetik deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Marmara Sanayi Sitesi P Blok'ta bulunan 3 katlı kozmetik deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek yan taraftaki dükkana da sıçradı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alındı.

Ekiplerin soğutma çalışmalarının sürdüğü yangın, maddi hasara neden oldu.

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