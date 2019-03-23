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GÜNCELLEME- İstanbul'da orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2019 18:35 | Son Güncelleme

Aydos Ormanı'nda çıkan yangın, Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü - Yangında 10 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenildi YANGININ SÖNDÜRÜLMESİ VE DETAYLAR EKLENDİ

GÜNCELLEME- İstanbul'da orman yangını

İSTANBUL (AA) - Aydos Ormanı'nda çıkan yangın Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ormanın farklı noktalarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Vatandaşlar tarafından haber verilmesi üzerine, olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucu 10 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı, sabotaj ihtimaline karşı havadan ve karadan inceleme yapıldığı belirtildi.

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aydos ormanı itfaiye yangın

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