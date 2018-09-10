GÜNCELLEME - İstanbul'da rehine krizi

İSTANBUL (AA) - Pendik'teki Melek Aknil Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde yaşanan rehine krizinde, silahlı şahsı ikna etmek için müzakerelerin devam ettiği belirtildi.
Pendik Yenişehir Mahallesi'ndeki Melek Aknil Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde stajyer memur olan kadın çalışan, asker olduğu belirtilen nişanlısı ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı.
Bir süre sonra burada silahlı rehin alma ihbarının yapılmasının ardından, okula çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.
Kadın personelin silahlı şahıs tarafından okulun tuvaletinde rehin alınması üzerine, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı müzakereci ekipler de olay yerine geldi.
Özel harekat polisleri, güvenlik gerekçesiyle okuldaki görevlileri, öğrenci velilerini bina dışına çıkartırken, bahçedeki gazetecileri de olay yerinden uzaklaştırdı.
Öğrenci bulunmayan okuldaki müzakere çalışmaları sürüyor.
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