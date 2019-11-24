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GÜNCELLEME - İstanbul'da yabancı uyruklu kadın eşini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2019 10:02 | Son Güncelleme

Öldürülen yabancı uyruklu kişinin cesedi, Adli Tıp Kurumuna götürüldü CENAZENİN ADLİ TIP KURUMUNA GÖTÜRÜLMESİ EKLENDİ

İSTANBUL (AA) - Zeytinburnu'nda öldürülen yabancı uyruklu kişinin cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kızılçeşme Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde kendisi gibi yabancı uyruklu eşi H.Ö. ve 2 çocuğu ile ikamet eden F.Ö'nün, eşini uyuduğu sırada baltayla vurarak öldürdüğü ileri sürüldü.

Daha sonra alt kattaki komşusuna giderek olayı anlattığı öne sürülen F.Ö, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.

Cumhuriyet savcısı ve polis ekipleri evde inceleme yaptı.

Çiftin çocukları da ekipler tarafından emniyete götürüldü.

Cumhuriyet savcısı ve polisin incelemesinin ardından, H.Ö'nün cesedi İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
yabancı uyruklu Zeytinburnu

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