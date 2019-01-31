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GÜNCELLEME - İstanbul'da yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 21 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 01:52 | Son Güncelleme

ÖLÜ VE YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ, DETAYLAR EKLENDİ

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 3'ü ağır 21 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hasdal-Kemerburgaz kara yolunda İstanbul-Antalya seferini yapan Metro Turizm'e ait, sürücüsü henüz belirlenemeyen 22 AT 573 plakalı otobüs Kemerburgaz mevkisinde devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, 112 Acil Servis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kaza yerinde bir kişi yaşamını yitirdi, yaralanan 22 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan biri hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı, 3'ünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü istikametinde tek şeritten sağlanan ulaşım, otobüsün vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.

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