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GÜNCELLEME - İşten çıkarılınca iki iş arkadaşını yaraladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2019 16:20 | Son Güncelleme

Kocaeli'de, işten çıkarılmasından sorumlu tuttuğu 2 iş arkadaşını tabancayla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

GÜNCELLEME - İşten çıkarılınca iki iş arkadaşını yaraladı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, işten çıkarılmasından sorumlu tuttuğu 2 iş arkadaşını tabancayla yaraladığı ileri sürülerek yakalanarak adliyeye sevk edilen kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Bahçecik Sepetlipınar Mahallesi'ndeki bir şirkette çalışan Ş.Y. (34), kavga etmesi nedeniyle işten çıkarıldı. Bunun üzerine Ş.Y, Döngel Mahallesi'ne giderek işten çıkarılmasında payı olduğunu düşündüğü A.C'ye (56) tabancayla ateş açtı ancak isabet ettiremedi.

Olaydan sonra kaçan Ş.Y, çıkarıldığı şirkete giderek işçi otoparkında beklemeye başladı. Vardiya değişiminde Ş.Y, işten çıkarılmasından sorumlu tuttuğu A.C. (39) ve R.Ç'ye (27) tabancayla ateş açarak yaraladı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, daha sonra Gölcük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan A.C'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayın ardından kaçan şüpheli, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince aynı ilçede Aşağı Yuvacık Mahallesi'nde gözaltına alındı. Şüphelinin ifadesinde, suçlamaları kabul ettiği, söz konusu kişilerin işten çıkarılmasına rol oynadıkları için psikolojisinin bozulduğunu ifade ettiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgulamasının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan zanlı tutuklandı.

İşten çıkarılınca iki iş arkadaşını yaraladı

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