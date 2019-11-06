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GÜNCELLEME - İYİ Parti İl Başkanı ve yönetim kurulu üyesi trafik kazasında öldü

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.11.2019 19:52 | Son Güncelleme

İl Başkanı Seyfi Bayrak ile yönetim kurulu üyesi Ahmet Şükrü Karabacak, trafik kazası sonucu hayatını kaybetti ÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ, DETAYLAR EKLENDİ

İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Seyfi Bayrak ile yönetim kurulu üyesi Ahmet Şükrü Karabacak, trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi.

Şahin Köksal yönetimindeki 66 LN 858 plakalı hafif ticari araç, Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesi Yenifakılı-Bektaşlı yol ayrımında tarlaya devrildi.

Kazada İl Başkanı Bayrak, olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü ile yönetim kurulu üyeleri Aniş Kutlu, Karabacak ve Veysel Toprakseven yaralandı.

Yaralılar, Yozgat ve Boğazlıyan'da çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan Karabacak, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bayrak'ın cenazesi, Boğazlıyan Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Bayrak ve beraberindekilerin Yenifakılı Belediyesini ziyarete giderken kazanın meydana geldiği öğrenildi.

Yenifakılı Belediye Başkanı Soner Yalçın, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bayrak ve yönetim kurulu üyelerinin Yenifakılı Belediyesine gelirken kaza yaptıklarını anlatarak, "Onları beklerken trafik kazası haberini aldım. Kısa sürede olay yerine geldik. Durum kötüydü. Seyfi başkanımızı orada kaybettik. Diğer arkadaşlarımızdan 2 yaralıyı Boğazlıyan'a, 2 yaralıyı da Yozgat'a sevk ettik. Çok üzgünüz." dedi.

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il başkanı İYİ parti Seyfi Bayrak trafik kazası Yozgat

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