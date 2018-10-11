HABER

GÜNCELLEME - İzmir Adliyesinde gaz sızıntısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2018 12:34 | Son Güncelleme

İzmir Adliyesi gaz sızıntısı nedeniyle tahliye edildi, gazdan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı GAZDAN ETKİLENLERİN SAYISI GÜNCELLENDİ, EMNİYET MÜDÜRÜNÜN AÇIKLAMASI EKLENDİ

İZMİR (AA) - İzmir Adliyesi gaz sızıntısı nedeniyle tahliye edildi, gazdan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Adliye binasının alt katında gaz sızıntısı olduğu bilgisi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye aracı, ambulans ve AFAD ekibi gönderildi.

Bina tedbir amaçlı boşaltıldı, duruşmalar yarıda bırakıldı.

Gazdan etkilenen 5 kişi, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Tepecik Eğitim ve Araştırma hastanelerine kaldırılırken 3 polise ise adliye önündeki ambulansta oksijen verildi.

Adliyeye, gazın tahliyesi için büyük fanlar gönderildi.

İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur, 7 ambulansın bölgeye gönderildiğini, olası bir duruma karşı hastanelerde hazırlık yaptıklarını belirtti.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin soruşturma başlattı.

İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, konuyu yakından takip ettiklerini, gaz sızıntısının söz konusu olduğunu, olaya ilişkin herhangi bir sabotaj ihtimali bulunmadığını belirtti.

PARTNERUçakta tanışmışlardı... Ünlü oyuncu evlendi!Uçakta tanışmışlardı... Ünlü oyuncu evlendi!
Çürümeye terk edilmiş klasik otomobili 150 bin liraya yenilediÇürümeye terk edilmiş klasik otomobili 150 bin liraya yeniledi
Muskacı dehşeti! Muskacı dehşeti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gaz sızıntısı izmir adliyesi tahliye

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanı Soylu'dan valilere 'stokçu' talimatı: Harekete geçin

İçişleri Bakanı Soylu'dan valilere 'stokçu' talimatı: Harekete geçin

Ayasofya kararı Resmi Gazete'de yayımlandı!

Ayasofya kararı Resmi Gazete'de yayımlandı!

Şarkıcı Berkay'ın burnunu kırmasıyla gündeme gelen Arda Turan'ın Instagram skandalları

Şarkıcı Berkay'ın burnunu kırmasıyla gündeme gelen Arda Turan'ın Instagram skandalları

Cenk Tosun'un yeni takımını açıkladılar!

Cenk Tosun'un yeni takımını açıkladılar!

ABD'den rahip Brunson'la ilgili son dakika açıklaması

ABD'den rahip Brunson'la ilgili son dakika açıklaması

Devlet geneleve kayyum atadı!

Devlet geneleve kayyum atadı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Escobar amca' Ankara yolunda yakalandı

'Escobar amca' Ankara yolunda yakalandı

İstanbul'da havadan trafik denetimi

İstanbul'da havadan trafik denetimi

Muskacı dehşeti!

Muskacı dehşeti!

Abdüllatif Şener'den 2019 yerel seçimiyle ilgili flaş iddia: AK Parti yüzde 15-20 oy kaybedebilir

Abdüllatif Şener'den 2019 yerel seçimiyle ilgili flaş iddia: AK Parti yüzde 15-20 oy kaybedebilir

15 Temmuz darbe gecesine ait yeni görüntüler! Çıplak halde dışarı attılar

15 Temmuz darbe gecesine ait yeni görüntüler! Çıplak halde dışarı attılar

İzmir Adliyesi'nde zehirlenme! Çok sayıda ambulans sevk edildi

İzmir Adliyesi'nde zehirlenme! Çok sayıda ambulans sevk edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.