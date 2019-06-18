GÜNCELLEME - İzmir-Ankara yolu ulaşıma açıldı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle kapanan İzmir-Ankara kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Alınan bilgiye göre, saat 18.00 sıralarında bölge genelinde başlayan yağış yerini kuvvetli sağanağa bıraktı.

İzmir ile Ankara arasında ulaşımın sağlandığı E-96 kara yolunun, Manisa kavşağı ile Çepnidere Mahallesi kavşağı arasındaki bölümü kuvvetli sağanak nedeniyle sular altında kaldı.

Yolun kapanmasıyla İzmir ve Ankara yönünde trafik durdu, araçlar yolda mahsur kaldı.

Olay yerine gelen karayolları, itfaiye ve polis ekiplerinin bir saatten fazla süren çalışmalarının ardından yol, iki yönlü trafiğe açıldı.

