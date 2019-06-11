GÜNCELLEME - İzmir-Manisa kara yolu heyelan nedeniyle kapandı

MANİSA (AA) - Manisa-İzmir kara yolunda heyelan nedeniyle kapanan yol ulaşıma açıldı.

Alınan bilgiye göre, kent merkezinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yağışın etkili olduğu Manisa-İzmir kara yolu Süreyya Tabiat Parkı mevkisinde saat 20.30 sıralarında meydana gelen heyelanın ardından istinat duvarı çöktü.

Dağdan inen kaya parçaları ve toprak, İzmir'den Manisa istikametine giden yolun kapanmasına neden oldu. Bölgeye çok sayıda polis ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Yolda, Manisa yönünde Sabuncubeli Tünelleri'nden itibaren uzun araç kuyrukları oluştu.

Manisa'dan İzmir yönüne ise ulaşım kontrollü olarak sağlandı.

Karayolları ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından yol her iki yönde kontrollü olarak trafiğe açıldı.