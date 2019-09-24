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GÜNCELLEME - İzmir merkezli 11 ilde FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 13:01 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY'ye yönelik 3 ayrı soruşturma kapsamında, aralarında meslekten ihraç edilen 16 komiser yardımcısının da bulunduğu 46 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi - Operasyonda 27 kişi gözaltına alındı ZANLILARIN GÖZALTINA ALINDIĞI EKLENDİ

İZMİR (AA) - İzmir merkezli 11 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen 3 ayrı soruşturma kapsamında, aralarında meslekten ihraç edilen 16 komiser yardımcısının da bulunduğu 46 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'ye yönelik operasyonlar devam ediyor.

Bu kapsamda, 2011 yılında yapılan "polis memurluğundan komiser yardımcılığına yükselme" sınavlarında yapılan usulsüzlük iddiaları ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında meslekten ihraç edilen 16 komiser yardımcısı, örgütün kriptolu haberleşme programı "ByLock" kullandıkları tespit edilen 14 kişi ve Bank Asya'da hesabı bulunan 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmir başta olmak üzere İstanbul, Sivas, Adana, Ordu, Aydın, Nevşehir, Kahramanmaraş, Mersin, Karaman ve Manisa illerinde eş zamanlı operasyon başlattı.

Operasyon kapsamında ekipler, farklı illerde 27 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 6'sının başka suçlardan ceza evinde olduğu öğrenilirken, 13 zanlının ise yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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