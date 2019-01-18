GÜNCELLEME - İzmir merkezli uyuşturucu operasyonu

İZMİR (AA) - İzmir'de uyuşturucu ticaretine ilişkin soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 62 zanlıdan 41'i gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "örgüt faaliyeti kapsamında uyuşturucu ticareti yapmak" suçlamasıyla İzmir merkezli 6 ilde 62 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin İzmir merkez olmak üzere İstanbul, Ankara, Manisa, Aydın ve Gaziantep'te düzenlediği operasyonda 41 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet yetkilileri, operasyonun "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik son yıllarda düzenlenen en geniş çaplı operasyonlardan biri olduğunu bildirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

