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GÜNCELLEME - İzmir'de 2 aile arasında silahlı kavga: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 20:01 | Son Güncelleme

Karabağlar ilçesinde 5 kişinin yaralandığı olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ, GÖZALTI VE KİMLİK BİLGİLERİ EKLENDİ

İZMİR (AA) - İzmir'de, 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

Karabağlar ilçesi 2906 Sokak'ta, akraba oldukları belirtilen aileler arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.Ç, R.Ç. ve ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi, tartıştıkları aile üyelerine pompalı tüfekle ateş açtı. Olayda 1'i darp, 4'ü açılan ateş sonucu olmak üzere 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar O.Ç. (20), A.Ç. (51), O.Ç. (20), M.Ç. (23) ve E.Ç. (41), sağlık ekiplerince Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaya olarak kaçan 3 zanlı ise polis ekiplerince yakalandı.

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aile silah yaralı

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