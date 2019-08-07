GÜNCELLEME - İzmir'de 2 aile arasında silahlı kavga: 5 yaralı

İZMİR (AA) - İzmir'de, 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

Karabağlar ilçesi 2906 Sokak'ta, akraba oldukları belirtilen aileler arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.Ç, R.Ç. ve ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi, tartıştıkları aile üyelerine pompalı tüfekle ateş açtı. Olayda 1'i darp, 4'ü açılan ateş sonucu olmak üzere 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar O.Ç. (20), A.Ç. (51), O.Ç. (20), M.Ç. (23) ve E.Ç. (41), sağlık ekiplerince Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaya olarak kaçan 3 zanlı ise polis ekiplerince yakalandı.

