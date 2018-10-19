GÜNCELLEME - İzmir'de 22 düzensiz göçmen yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme ilçesinde polisin durdurduğu minibüsteki 22 düzensiz göçmen yakalandı, olayla ilgili gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları minibüste arama yaptı.
Ekipler, minibüste 12 Filistin, 8 Suriye ve 2 Yemen uyruklu bulunduğunu belirledi.
Yasa dışı geçiş organizasyonunda yer aldığı öne sürülen Suriyeli H.S. gözaltına alındı.
Zanlının ifadesi doğrultusunda derinleştirilen soruşturma kapsamında organizatör oldukları iddia edilen M.K. ve M.A. da İzmir kent merkezinde düzenlenen operasyonla yakalandı.
Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen polis ekipleri, 3 zanlının, Çeşme'ye getirdikleri düzensiz göçmenleri sahile bıraktıktan sonra ilçedeki bir kafede vakit geçirdiklerini tespit etti.
Gözaltına alınan zanlılar İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Yabancı uyruklular İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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