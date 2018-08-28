GÜNCELLEME - İzmir'de 23 düzensiz göçmen yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Dikili ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 23 düzensiz göçmen yakalandı, organizatör oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Dikili İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, insan kaçakçılığı şüphesiyle bir otomobil ile otobüsü takibe aldı.
Otomobili Bademli Mahallesi'nde durduran ekipler, araçtaki E.D. (30) ve K.H.S'yi (23) gözaltına aldı.
Polis, "dur" ikazına uymayan otobüsü ise kovalamacanın ardından havaya ateş açarak durdurdu. Otobüsteki çoğu Suriyeli 23 düzensiz göçmen yakalandı.
Dikkat çekmemek için sevgili gibi davrandıkları iddia edilen E.D. ile K.H.S. isimli kadın, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden K.H.S. savcılık sorgusunun ardından salıverilirken, E.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edildi.
Olayla ilgili 6 şüphelinin daha yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldığı bildirildi.
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