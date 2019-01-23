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GÜNCELLEME - İzmir'de 3 katlı metruk bina çöktü

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2019 18:41 | Son Güncelleme

Çöken binadan 1 kişi yaralı olarak çıkarıldı, 1 kişinin kurtarılması için çalışmalar sürüyor DETAYLAR EKLENDİ

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde, 3 katlı metruk bir bina çöktü. 1 kişinin yaralı çıkarıldığı binadaki diğer kişinin kurtarılması için çalışma yürütülüyor.

Alınan bilgiye göre, Anafartalar Caddesi'ndeki 3 katlı bir bina henüz belirlenemeyen bir sebeple çöktü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çöken binada 4 kişinin bulunduğu, bunlardan 2'sinin kendi imkanlarıyla çıktığı, 1 kişinin de itfaiye ekiplerince yaralı olarak kurtarıldığı öğrenildi.

Binada kaldığı belirtilen kişiye ise telefonla ulaşılamaması üzerine kurtarma çalışmasına hız verildi. AFAD ve itfaiye ekiplerinin kokuya duyarlı dedektör köpeklerin de katılımıyla sürdürdüğü çalışmalar, havanın kararması nedeniyle seyyar ışıklandırma altında sürdürülüyor.

Çöken binanın bitişiğindeki diğer metruk binaların da çökme tehlikesi nedeniyle kurtarma çalışmasında güçlük yaşanıyor. Polis ekipleri, binanın bulunduğu sokağa giriş çıkışları kapattı.

İçeride kaldığı belirtilen ve çevresinde "Hacı İbrahim" diye bilinen 60 yaşlarındaki kişinin, hurda kağıt toplayarak geçimini sağladığı, arkadaşlarıyla metruk binayı ev olarak kullandığı belirtildi.

Vatandaşlardan Çetin Yalçın, AA muhabirine, içeride olduğu değerlendirilen kişiyi yakından tanıdığını aktararak, arkadaşının araması üzerine acil olarak olay yerine geldiğini anlattı.

Yalçın, "Bu binada 4 kişi kalıyorlardı. Binanın çökmesi sonrası 3 kişi çıkmayı başarıyor ama benim 'Dede' diye hitap ettiğim kişi çıkamıyor." şeklinde konuştu.

Kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor.

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3 katlı AFAD ambulans itfaiye kurtarma çalışması metruk bina

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