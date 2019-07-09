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GÜNCELLEME - İzmir'de aranan cinayet zanlısı yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2019 18:57 | Son Güncelleme

Bayraklı ilçesinde bir kişiyi öldürdüğü iddiasıyla aranan ve saklandığı yerde yakalanan şüpheli tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

İZMİR (AA) - İzmir'in Bayraklı ilçesinde, silahlı saldırı sonucu bir kişinin ölümüne sebep olduğu iddiasıyla aranan ve polisin operasyonuyla yakalanan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 8 Haziran'da Yamanlar Mahallesi Barış Caddesi'nde silahla vurulan Deniz Özdemir'in (41) katil zanlısı olarak aranan G.Y'nin saklandığı yeri tespit etti.

Şüpheli, düzenlenen operasyonla olayda kullandığı değerlendirilen tabancayla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

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