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GÜNCELLEME - İzmir'de başından vurulan kadının hayatını kaybetmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2019 17:48 | Son Güncelleme

Buca'daki evinde silahla başından vurulmuş halde bulunan Tuğçe Baran'ın gözaltına alınan erkek arkadaşının, "şakalaşırken genç kadını yanlışlıkla vurduğunu" iddia ettiği öğrenildi ZANLININ ADLİYEYE SEVK EDİLMESİ EKLENDİ

İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesinde evinde silahla başından vurulmuş halde bulunan kadının erkek arkadaşı adliyeye sevk edildi.

Kuruçeşme Mahallesi'ndeki olayın ardından soruşturma başlatan polis, hayatını kaybeden Tuğçe Baran'ın (22) erkek arkadaşı Emre K'yi gözaltına aldı.

Emre K'nin ifadesinde, "şakalaşırken genç kadını yanlışlıkla vurduğunu" iddia ettiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Emre K, adliyeye sevk edildi.

Kuruçeşme Mahallesi 202/5 Sokak'ta Tuğçe Baran'ın yaşadığı daireden silah sesi duyan apartman sakinlerinin ihbarıyla polis ve sağlık ekipleri eve gelmiş, başından vurulmuş halde bulunan kadın hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamamıştı.

Görgü tanıklarının, bir kişinin evden hızla uzaklaştığını söylemesi üzerine bölgedeki kamera kayıtlarını incelemeye alan polis, soruşturma başlatmıştı.

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adliye gözaltı Tuğçe Baran

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