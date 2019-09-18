GÜNCELLEME - İzmir'de besi çiftliğine sahte alkol ve kaçak tütün operasyonu

İZMİR (AA) - İzmir'in Menemen ilçesinde bir besi çiftliğine düzenlenen sahte etil alkol ve kaçak nargile tütünü operasyonunda toplam 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Menemen ilçesindeki bir besi çiftliği içindeki depoda sahte içki üretildiği istihbaratı üzerine harekete geçti.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 1570 şişe sahte etil alkol, 6 bin 100 litre şişelenmeye hazır etil alkol, 83 bin adet içki etiketi, 9 bin bilyeli içki şişesi kapağı, 2 adet 500 litrelik plastik tank ele geçirdi.

Olayla ilgili İ.C, B.S, G.A. ve M.U. gözaltına alındı.

- Diğer depoda da kaçak tütün ele geçirildi

Öte yandan, çiftlikteki başka bir depoda yapılan aramada da 2 ton 968 kilogram işlenmiş nargile tütünü, 35 kilogram gıda boyası, 50 litre gliserin, 5 litre karışık nargile aroması, 10 bin nargile tütünü etiketi, 7 bin 550 ambalaj poşeti, 250 ambalaj kutusu, 1 paketleme makinesi, 4 elektronik terazi ve tartı aleti ve 1 doğrama makinesi ele geçirildi.

Şüpheli M.G, ekiplerce gözaltına alındı.



