HABER

GÜNCELLEME - İzmir'de ByLock operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2019 12:27 | Son Güncelleme

FETÖ'nün kriptolu haberleşme programını kullandıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkartılan 39 şüpheliden 17'si gözaltına alındı GÖZALTI SAYISI VE AYRINTILAR EKLENDİ

İZMİR (AA) - İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen 39 kişiden 17'si gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, aralarında avukat, öğretmen ve meslekten ihraç edilen askerlerin de bulunduğu 39 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin İzmir merkezli olmak üzere İstanbul, Bursa, Manisa, Aydın, Şanlıurfa ve Isparta'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda 17 zanlı yakalandı.

Diğer zanlıların yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
THY’nin uçuştan çektiği Boeing 737 MAX uçakları görüntülendiTHY’nin uçuştan çektiği Boeing 737 MAX uçakları görüntülendi
Silindir uçuruma yuvarlandı: 1 yaralıSilindir uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ByLock FETÖ İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı operasyon

En Çok Okunan Haberler

Devler Ligi'nde Ronaldo destanı! Tarih yazdı

Devler Ligi'nde Ronaldo destanı! Tarih yazdı

Başkent'te silah sesleri! Bekçilere kurşun yağdırdılar!

Başkent'te silah sesleri! Bekçilere kurşun yağdırdılar!

Bunca zamandır böyle yaşamış! Gerçek röntgende ortaya çıktı

Bunca zamandır böyle yaşamış! Gerçek röntgende ortaya çıktı

Boeing 737 Max'ın uçuşları durduruldu! Hepsi yere iniyor

Boeing 737 Max'ın uçuşları durduruldu! Hepsi yere iniyor

İsyan etti: 9 aydır maaşımı alamadım

İsyan etti: 9 aydır maaşımı alamadım

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Seçime kan bulaştı! Aday öldü, 2 kişi yaralandı

Seçime kan bulaştı! Aday öldü, 2 kişi yaralandı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Bakırköy'de dehşet saçan o sürücünün 32 yıl hapsi istendi

Bakırköy'de dehşet saçan o sürücünün 32 yıl hapsi istendi

İstanbullular dikkat! Meteoroloji'den fırtına uyarısı

İstanbullular dikkat! Meteoroloji'den fırtına uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
8 parçaya bölmüşlerdi! Asım Bayram'ın katilleri kim? Şüpheliler gözaltında

8 parçaya bölmüşlerdi! Asım Bayram'ın katilleri kim? Şüpheliler gözaltında

Böyle dolandırıcılık görülmedi! 'Tarlanda kralın hazinesi var'

Böyle dolandırıcılık görülmedi! 'Tarlanda kralın hazinesi var'

17 günlük bebeğin akılalmaz ölümü! Annesi emzirirken fenalaştı

17 günlük bebeğin akılalmaz ölümü! Annesi emzirirken...

İzmir'de yer altı park alanı inşaatında göçük

İzmir'de yer altı park alanı inşaatında göçük

Prof. Dr. Beril Dedeoğlu hayatını kaybetti (Beril Dedeoğlu kimdir?)

Prof. Dr. Beril Dedeoğlu hayatını kaybetti

Son dakika! İzmir'de metro inşaatında göçük: 2 işçi enkaz altında

İşçiler enkaz altında kaldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.