GÜNCELLEME - İzmir'de çekyatın içinde kadın cesedi bulunması

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde dün çekyatın içinde battaniyeye sarılı cesedi bulunan Gülümser Bulut'un cenazesi, otopsi işleminin ardından defnedildi.

Anafartalar Mahallesi'nde annesi Bulut'un (66) cesedinin bulunmasının ardından gözaltına alınan H.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul etmediği öğrenilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

- Bulut'un komşuları şaşkınlık yaşadı

Bulut'un komşuları olay nedeniyle şaşkınlık yaşadı.

Mahalle sakinlerinden Hasan Çankaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bulut'un karşı dairesinde oturduğunu, kendisini en son cuma günü balkonda gördüğünü söyledi.

Anne ile kızının uzun zamandır birlikte yaşadığını ifade eden Çankaya, "'Ara sıra kavga ediyorlar.' diyorlardı. H.A. teyzesiyle annesini aramış, bulamayınca akşam eve dönmüşler. H.A, 'Evde fare gibi bir şey kokuyor.' demiş. Sonra çekyatın altına bakmışlar ve cesedi bulmuşlar. Olaydan sonra H.A'yı götürdüler, bir daha gelmedi." şeklinde konuştu.

- Kadının cenazesi toprağa verildi