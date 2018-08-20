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GÜNCELLEME - İzmir'de çekyatın içinde kadın cesedi bulunması

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2018 16:40 | Son Güncelleme

Konak ilçesinde dün çekyatın içinde battaniyeye sarılı cesedi bulunan Gülümser Bulut'un cenazesi, otopsi işleminin ardından toprağa verildi - İlk belirlemelere göre, kadının vücudunda darp veya kesici-delici alet izine rastlanmadığı öğrenildi OTOPSİ SONUCU VE DEFİN BİLGİSİ EKLENDİ

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde dün çekyatın içinde battaniyeye sarılı cesedi bulunan Gülümser Bulut'un cenazesi, otopsi işleminin ardından defnedildi.

Anafartalar Mahallesi'nde annesi Bulut'un (66) cesedinin bulunmasının ardından gözaltına alınan H.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul etmediği öğrenilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

- Bulut'un komşuları şaşkınlık yaşadı

Bulut'un komşuları olay nedeniyle şaşkınlık yaşadı.

Mahalle sakinlerinden Hasan Çankaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bulut'un karşı dairesinde oturduğunu, kendisini en son cuma günü balkonda gördüğünü söyledi.

Anne ile kızının uzun zamandır birlikte yaşadığını ifade eden Çankaya, "'Ara sıra kavga ediyorlar.' diyorlardı. H.A. teyzesiyle annesini aramış, bulamayınca akşam eve dönmüşler. H.A, 'Evde fare gibi bir şey kokuyor.' demiş. Sonra çekyatın altına bakmışlar ve cesedi bulmuşlar. Olaydan sonra H.A'yı götürdüler, bir daha gelmedi." şeklinde konuştu.

- Kadının cenazesi toprağa verildi

Gülümser Bulut'un, İzmir Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemi tamamlandı.

İlk tespitlere göre, vücudunda darp veya kesici-delici alet izine rastlanmayan Bulut'un kesin ölüm nedeninin detaylı otopsinin ardından belirleneceği öğrenildi.

Yakınlarına teslim edilen Bulut'un naaşı, Gültepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

- Olay

Anafartalar Mahallesi'nde annesi Gülümser Bulut ile yaşayan H.A'nın polisi arayıp ihbarda bulunması üzerine evde yapılan incelemede, Bulut'un cesedinin battaniyeye sarılarak çekyatın içine konulduğu belirlenmişti.

H.A'nın, olayla ilgili ilk ifadesinde annesinin birkaç gündür kayıp olduğunu, teyzesiyle aradıklarını ancak bulamadıklarını, akşam eve döndüğünde gelen kokular üzerine arama yaptığını ve annesinin cesedini çekyatın içinde battaniyeye sarılı bulduğunu söylediği öğrenilmişti.

Bulut hakkında kayıp başvurusunun bulunmadığını tespit eden polis ekipleri, kızı H.A'yı gözaltına almıştı.

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