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GÜNCELLEME - İzmir'de CHP'nin seçim bürosuna düzenlenen silahlı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2019 21:27 | Son Güncelleme

Bayraklı ilçesinde CHP'nin seçim ofisine yönelik silahlı saldırıya ilişkin gözaltı sayısı 3'e yükseldi - Adliyeye sevk edilen zanlılardan B.A. tutuklandı, diğer ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

İZMİR (AA) - İzmir'in Bayraklı ilçesinde CHP'nin seçim ofisine düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan üç şüpheliden biri tutuklandı, diğer ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, saldırı sonrasında başlattıkları soruşturma kapsamında biri taksi şoförü iki kişiyi daha gözaltına aldı.

Böylece olayda gözaltına alınanların sayısı üçe yükseldi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.A (31) "kasten adam öldürmeye teşebbüs ve ruhsatsız silah bulundurmak" suçlarından tutuklandı.

Diğer iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada zanlının olayda kullandığı silahın polis ekipleri tarafından ele geçirildiği belirtildi.

Öte yandan, olayın ardından gözaltına alınan B.A'nın emniyetteki ifadesinde, "CHP'nin seçim ofisinin bayraklarını dahi bana astırdılar. İşe yerleştirilme konusunda bana vaatte bulunuldu ancak yerine getirilmedi. CHP'nin Bayraklı Belediye Başkan adayından randevu talep ettim ama görüştürülmedim. Olayı da bu yüzden gerçekleştirdim." dediği öğrenildi.

Yamanlar Mahallesi'ndeki CHP Seçim Koordinasyon Merkezi'ne 9 Mart Cumartesi günü otomobilden silahla ateş açılmış, iki partili hafif yaralanmış, çok sayıda sabıkasının bulunduğu belirtilen B.A. gözaltına alınmıştı.

İzmir Valiliği, silahlı saldırının siyasi ve terör boyutunun bulunmadığını açıklamıştı.

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CHP seçim ofisi silahlı saldırı tutuklama zanlı

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