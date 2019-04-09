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GÜNCELLEME - İzmir'de cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 23:13 | Son Güncelleme

Çiğli ilçesinde ayrı yaşadığı eşini silahla yaralayan kişi, kayınvalidesi ve kayınpederini ise öldürdü - Olayın ardından kaçan zanlı Uşak'ta yakalandı ZANLININ GÖZALTINA ALINDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

İZMİR (AA) - İzmir'de bir kişi, ayrı yaşadığı eşinin anne ve babasını öldürdü, eşini ise yaraladı.

Alınan bilgiye göre, M.C, Çiğli ilçesi 8790/1 Sokak'ta ayrı yaşadığı eşi Gülden C. (26), kayınvalidesi Ayşe (53) ve kayınpederi Süleyman Demir'le (40) bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Yanında getirdiği av tüfeğiyle eşi ve ailesine ateş açan M.C, daha sonra tüfeği bırakarak olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi.

Ekipler, Ayşe ve Süleyman Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan ve Çiğli Bölge Eğitim Hastanesine kaldırılan Gülden C. ise buradaki müdahalenin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Olayın ardından kaçan zanlı, polis ekiplerince Uşak'ta yakalandı.

Öte yandan, zanlı ile kayınpederi Süleyman Demir arasında husumet bulunduğu, geçen yıl 12 Haziran'da damadı M.C'yi tabancayla yaralayan Demir'in bir süre önce cezaevinden çıktığı öğrenildi.

Hatay'da yaşayan M.C'nin, eşi ve ailesinin adreslerini değiştirmelerine rağmen yaşadıkları yeri öğrenerek İzmir'e geldiği belirtildi.

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