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GÜNCELLEME - İzmir'de cinayet güvenlik kamerasına yansıdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2018 16:31 | Son Güncelleme

Buca ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda sırtından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti, zanlı polis ekiplerince gözaltına alındı ZANLININ İFADESİ EKLENDİ

İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesinde, akaryakıt istasyonundaki bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Kemal Mahallesi İsmail Sivri Sokak’ta bir akaryakıt istasyonunda özel güvenlik görevlisi Umut Özdemir (27), iş yerinde arkasından gelen bir kişi tarafından henüz belirlenemeyen nedenle sırtından bıçaklandı.

Olayı gören akaryakıt istasyonu çalışanları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekiplerince Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesine kaldırılan Özdemir, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Özdemir'in cesedi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İş yerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ve görgü tanıklarının ifadesini alan ekipler, kaçan şüphelinin N.A. (21) olduğunu belirledi. Şüpheli polis ekiplerince yaşanan kovalama sonucu kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan zanlı emniyete götürüldü.

Zanlının ifadesinde, teyzesinin kızının eski nişanlısı olduğu öğrenilen Umut Özdemir'i, kuzenini rahatsız etmeye devam ettiği düşüncesiyle bıçakladığını söylediği öğrenildi.

N.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, olay anı iş yerine ait güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, şüphelinin, Umut Özdemir'i arkasından yaklaşarak bıçaklayıp kaçması yer alıyor.

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