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GÜNCELLEME - İzmir'de çocuğuna tekme atan baba serbest bırakıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2019 19:58 | Son Güncelleme

Balçova ilçesindeki bir alışveriş merkezinde çocuğuna tekme attığı güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilen baba, polis ekiplerince gözaltına alındı - Yabancı uyruklu olduğu ve Türkiye'ye tatil için geldiği belirlenen baba, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı BABANIN SERBEST BIRAKILDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

İZMİR (AA) - İzmir'de, bir alışveriş merkezinde çocuğuna tekme attığı güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilen ve polis tarafından gözaltına alınan baba, savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Balçova'daki bir alışveriş merkezinde 2-3 yaşlarındaki bir çocuğu kucağından indirdikten sonra tekme atan ve çevredekilerin tepkisiyle karşılaşan baba, polis ekiplerince güvenlik kameralarından tespit edildi.

Ekipler, kimliğini ve adresini belirledikleri babayı gözaltına aldı. Çocuğun babasının yabancı uyruklu olduğu ve Türkiye'ye tatil için geldiği belirlendi.

Öte yandan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkililerinin de aileyle görüştüğü öğrenildi.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan kişi, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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