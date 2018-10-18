HABER

GÜNCELLEME - İzmir'de düzensiz göçmenleri taşıyan kamyonun devrilmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2018 21:25 | Son Güncelleme

Menderes ilçesinde 23 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin 11 şüpheli tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

İZMİR (AA) - İzmir'in Menderes ilçesinde 23 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiği kaza sonrası başlatılan soruşturma kapsamında yasa dışı geçişi organize ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Menderes ilçesinde Değirmençay'a devrilen kamyonda 23 düzensiz göçmenin hayatını kaybetmesi sonrası başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 2'si Irak uyruklu 11 şüphelinin İzmir Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şubesindeki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar "Örgütlü olarak göçmen kaçakçılığı yapmak" suçlamasıyla İzmir Adliyesine sevk edildi.

Kazada yaralanan kamyonun sürücüsü Mustafa Yılmaz (35) da sabah saatlerinde Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi sonrasında adliyeye sevk edilmişti.

Zanlılardan aralarında kamyon şoförü Yılmaz'ın da olduğu 11'i tutuklanırken 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- "Geçiş oldu" diyerek paraları istemiş

Bu arada gözaltındaki zanlıların olaya ilişkin ifadelerinde ilginç ayrıntılar da yer aldı.

Yasa dışı geçiş organizasyonunda "kasa" diye adlandırılan zanlının, verdiği ifadede, toplanan paraları Irak uyruklu göçmen kaçakçısıyla paylaşmadığını söylediği öğrenildi.

İfadesinde, kendisine gelen yabancı uyruklu kişinin, cep telefonundan deniz yoluyla önceki geçişlere ait bir arşiv görüntüsü gösterip, geçişin olduğu iddiasıyla toplanan paraları istediğini, kendisinin de "Beni kimse aramadı" diyerek vermediğini söylediği ifade edildi.

Aydın'dan İzmir yönüne giden Mustafa Yılmaz idaresindeki 09 S 0574 plakalı kamyonun Menderes ilçesinde, Değirmençay'a devrilmesi sonucu 23 düzensiz göçmen ölmüş, 25 kişi yaralanmıştı.

Çok sayıda suç kaydının bulunduğu belirtilen sürücü Yılmaz, taksiyle gittiği hastanede yüksekten düştüğünü söylemişti.

PARTNERDeğişim diye buna denir! Modellik tekliflerine yetişemiyorDeğişim diye buna denir! Modellik tekliflerine yetişemiyor
İzmir'de 23 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasında flaş gelişmeİzmir'de 23 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasında flaş gelişme
18 Ekim Süper Loto çekilişi yapıldı! İşte 20 milyon TL ikramiyeyi kazanan talihli rakamları!18 Ekim Süper Loto çekilişi yapıldı! İşte 20 milyon TL ikramiyeyi kazanan talihli rakamları!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
düzensiz göçmen trafik kazası tutuklama

En Çok Okunan Haberler

TRT sunucusu ekranda beliren yazıyı görünce yıkıldı

TRT sunucusu ekranda beliren yazıyı görünce yıkıldı

'Türkiye ekonomik krizin henüz başında'

'Türkiye ekonomik krizin henüz başında'

Trump açık açık tehdit etti: Orduyu sınıra yığarım

Trump açık açık tehdit etti: Orduyu sınıra yığarım

3 erkek 3 kız bir evde toplandı! Yaşananlar dehşete düşürdü

3 erkek 3 kız bir evde toplandı! Yaşananlar dehşete düşürdü

İlk yerli elektrikli otomobil görücüye çıktı! İşte fiyatı

İlk yerli elektrikli otomobil görücüye çıktı! İşte fiyatı

16 yıldır ekrandaydı! Kanal D Çocuklar Duymasın'ı bitirecek mi?

16 yıldır ekrandaydı! Kanal D Çocuklar Duymasın'ı bitirecek mi?

İlginizi Çekebilir

Mahkeme salonu buz kesti! FETÖ sanığı çıkarken öyle bir şey söyledi ki...

Mahkeme salonu buz kesti! FETÖ sanığı çıkarken öyle bir şey söyledi ki...

Ümit Kocasakal'dan Halk TV canlı yayınında çok konuşulacak 'İş Bankası' açıklaması

Ümit Kocasakal'dan Halk TV canlı yayınında çok konuşulacak 'İş Bankası' açıklaması

Adıyaman'da PKK'nın sözde bölge sorumlusu Yusuf Tunç öldürüldü

Adıyaman'da PKK'nın sözde bölge sorumlusu Yusuf Tunç öldürüldü

Simge Barankoğlu gözaltına alındı! 'Örümcek korktun mu, yılan korktun mu?' videosuyla tanınıyordu...

Simge Barankoğlu gözaltına alındı! 'Örümcek korktun mu, yılan korktun mu?' videosuyla tanınıyordu...

Kaza yaptı, polis ismini anons edemedi!

Kaza yaptı, polis ismini anons edemedi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Amasya'da 4.1 şiddetinde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Amasya'da 4.1 şiddetinde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Nemrut Dağı’ndan dönen turist kafilesi kaza yaptı: Çok sayıda yaralı var

Nemrut Dağı’ndan dönen turist kafilesi kaza yaptı: Çok sayıda yaralı var

Fenerbahçe'nin eski basketbolcusu Zaza Enden tutuklandı!

Fenerbahçe'nin eski basketbolcusu Zaza Enden tutuklandı!

İzmir'de 23 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasında flaş gelişme

İzmir'de 23 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasında flaş gelişme

18 Ekim Süper Loto çekilişi yapıldı! İşte 20 milyon TL ikramiyeyi kazanan talihli rakamları!

18 Ekim Süper Loto çekilişi yapıldı! İşte 20 milyon TL ikramiyeyi kazanan talihli rakamları!

Mersin'de nefes kesen tatbikat! Gerçeğini aratmadı!

Mersin'de nefes kesen tatbikat! Gerçeğini aratmadı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.