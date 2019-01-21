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GÜNCELLEME - İzmir'de fabrika yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2019 18:47 | Son Güncelleme

Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI VE AÇIKLAMALAR EKLENDİ

İZMİR (AA) - İzmir'de fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ndeki kuru yemiş fabrikasında çıkan yangın üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi gönderildi. Fabrika çalışanları tahliye edilirken yangın ekiplerin müdahalesi sonrası kontrol altına alındı.

Fabrikada soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangın sırasında fabrikadan yayılan duman, şehrin birçok noktasından görüldü.

Öte yandan, yangının, lokum imalat bölümünde kaynayan kazanlardaki yüksek ısının bu bölgede bulunan naylon poşetleri tutuşturması sonucu çıktığı iddia edildi.

Bina sahibi Talat Muşkara, mülkün uzun süredir kirada bulunduğunu ve kiracısının iyi ve dürüst bir insan olduğunu söyledi. Yangının imalattan çıktığı duyumunu aktaran Muşkara, "Hiç insan kaybı yok. Mala geldi, biraz daha çalışıp yenisini yapmamız gerekecek." dedi.

Muşkara, tahmini zararının 2,5-5 milyon lira olduğunu sözlerine ekledi.

Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan da yangında herhangi bir yaralanma ve can kaybı olmadığını belirterek, "Çöken bir bölüm varmış. İtfaiye erleri oraya müdahale etmeye çalışıyor. Bir yandan da soğutma çalışmaları devam ediyor." diye konuştu.

Fabrika çalışanlarından Muhammed Rıdvan da yangın başladığında molada oldukları için dışarıda bulunduklarını dile getirerek, "Herkes moldaydı. Yaralı veya zehirlenen olmadı." dedi.

GÜNCELLEME - İzmir'de fabrika yangını

- Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI VE AÇIKLAMALAR EKLENDİ

İzmir'de fabrika yangını

İzmir'de fabrika yangını

İzmir'de fabrika yangını

İzmir'de fabrika yangını

İzmir'de fabrika yangını

İzmir'de fabrika yangını

İzmir'de fabrika yangını

İzmir'de fabrika yangını

İzmir'de fabrika yangını

İzmir'de fabrika yangını

İzmir'de fabrika yangını

İzmir'de fabrika yangını

İzmir'de fabrika yangını

İzmir'de fabrika yangını

İzmir'de fabrika yangını

İzmir'de fabrika yangını

İzmir'de fabrika yangını

İzmir'de fabrika yangını

İzmir'de fabrika yangını

İzmir'de fabrika yangını

İzmir'de fabrika yangını

İzmir'de fabrika yangını
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Anahtar Kelimeler:
kuruyemiş fabrikası yangın

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