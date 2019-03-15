GÜNCELLEME - İzmir'de göçük altında kalan bir kişinin cesedine ulaşıldı

İZMİR (AA) - İzmir Büyükşehir Belediyesince, metro vagonları için yapılan yer altı park alanının inşaatındaki göçüğün altında kalan bekçilerden birinin cesedine ulaşıldı.

Alınan bilgiye göre, Konak ilçesi Halkapınar Spor Salonu önünde yapımı devam eden İzmir Büyükşehir Belediyesine ait metro vagonu yer altı park alanı inşaatında geçen gün meydana gelen göçüğün altında kalan 2 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

AFAD, itfaiye ve AKS ekiplerinin bölgede yaptıkları çalışmalar kapsamında, 9 Eylül Üniversitesi'ne ait yer altını tespit eden sismik cihazla cesetlerin bulundukları alan tespit edildi.

Balçık içerisinde bulunan ceset, cenaze otosuna alınarak, İzmir Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü.

Burada ailesi tarafından teşhis edilen cesedin, yüklenici firma için şantiye sahasında çalışan bekçilerden Mehmet Ali Yalçın'a (65) ait olduğu bildirildi.

Çalışmaları yoğunlaştıran ekipler, bekçilerden Mehmet Çiftçi'ye (69) de ulaşabilmek için sismik cihazın gösterdiği yer ile kokuya duyarlı dedektör köpeklerin tepki verdiği bir kaç noktada çalışmalarını sürdürüyor.