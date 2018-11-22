GÜNCELLEME - İzmir'de hafif ticari aracın çarptığı kişi öldü

İZMİR (AA) - İzmir'in Bayraklı ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 28 yaşındaki Tunay Şenay, 75. Yıl Mahallesi'ndeki dağ yolunda duran A.İ. idaresindeki 35 KA 0034 plakalı otomobilden indi.

Bu sırada, karşı istikametten gelen ve sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 35 HE 1348 plakalı hafif ticari araç Şenay'a çarpıp kaçtı. Tunay Şenay, çarpmanın etkisiyle yol kenarına savruldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Şenay'ın öldüğü belirlendi.

R.E. olduğu belirlenen sürücü Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kazanın ardından otopsi işlemleri tamamlanan Tunay Şenay'ın cenazesi Bayraklı Merkez Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Örnekköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine, Bayraklı Belediyesi'nde CHP meclis üyesi olan babası Ali, annesi Ayten, kız kardeşi Duygu Şenay, Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, meclis üyeleri, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Gözyaşı döken aile fertlerini yakınları teselli etmeye çalıştı.

