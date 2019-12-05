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GÜNCELLEME - İzmir'de iki grup arasında silahlı kavga: 10 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.12.2019 16:45 | Son Güncelleme

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İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 10 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 2. Kadriye Mahallesi'nde iki grup arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Tarafların pompalı tüfekle ateş açması sonucu aralarında çevredekilerin de bulunduğu 10 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılar arasında bulunan ve gözüne saçma isabet eden 8 yaşındaki çocuğun ameliyata alındığı öğrenildi.

Olayla ilgili Ç.K, V.K, M.K, V.K, A.K ve G.K. gözaltına alındı.

Zanlıların arasında dün akşam A.K'ye ait otomobilin çizilmesi sonrası husumet oluştuğu öne sürüldü.

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izmir kavga silah

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