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GÜNCELLEME - İzmir'de kamyon yolcu minibüsüne çarptı: 1 ölü, 12 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2018 19:37 | Son Güncelleme

Menderes ilçesinde kamyonun şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüse çarpması sonucu hastaneye kaldırılan 13 yaralıdan biri müdahalelere rağmen kurtarılamadı ÖLÜM BİLGİSİ EKLENDİ

İZMİR (AA) - İzmir'in Menderes ilçesinde kamyonun şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüse çarpması sonucu hastaneye kaldırılan 13 yaralıdan biri müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Caddesi'nde yolcu almak için duran 35 M 9511 plakalı minibüse, henüz sürücüsü tespit edilemeyen İZSU'ya ait 35 U 0991 plakalı kamyon arkadan çarptı.

Kazada, 3'ü ağır 13 kişi yaralandı.

Gaziemir Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan Yıldız Özkan (51) müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Anahtar Kelimeler:
Dolmuş izmir trafik kazası

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