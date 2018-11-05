GÜNCELLEME - İzmir'de kamyon yolcu minibüsüne çarptı: 1 ölü, 12 yaralı

İZMİR (AA) - İzmir'in Menderes ilçesinde kamyonun şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüse çarpması sonucu hastaneye kaldırılan 13 yaralıdan biri müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Alınan bilgiye göre, Atatürk Caddesi'nde yolcu almak için duran 35 M 9511 plakalı minibüse, henüz sürücüsü tespit edilemeyen İZSU'ya ait 35 U 0991 plakalı kamyon arkadan çarptı.
Kazada, 3'ü ağır 13 kişi yaralandı.
Gaziemir Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan Yıldız Özkan (51) müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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