GÜNCELLEME - İzmir'de kaybolan kişi aranıyor

İZMİR (AA) - İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde kaybolan kişi için başlatılan arama çalışması sonlandırıldı.

Alınan bilgiye göre, kuzeniyle koyun otlatmaya çıkan 26 yaşındaki Şahin Çoban, ormanlık alanda kayboldu.

Ailesi, Çoban'ın bulunması için jandarma ekiplerinden yardım istedi.

Bölgeye gelen jandarma, AFAD ve AKUT ekipleri Çoban'ın en son bulunduğu alanda arama çalışmalarına başladı. 40 kişilik arama ekibinde 3 iz arama köpeğinin yanı sıra Çoban'ın yakınları da yer aldı.

AKUT'tan yapılan yazılı açıklamada, AFAD ve Jandarma ile ortak çıkılan operasyonun, herhangi bir bulguya rastlanılamadığı için diğer ekiplerle alınan ortak kararla sonlandırıldığı bildirildi.

