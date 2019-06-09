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GÜNCELLEME - İzmir'de kayıp alzaymır hastası aranıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2019 22:25 | Son Güncelleme

Herhangi bir bulguya rastlanılmaması üzerine arama çalışmaları sonlandırıldı ÇALIŞMALARIN SONLANDIRILDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

GÜNCELLEME - İzmir'de kayıp alzaymır hastası aranıyor

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde kaybolan 68 yaşındaki alzaymır hastası için başlatılan arama çalışması sonlandırıldı.

Alınan bilgiye göre, 7 Haziran Cuma günü namaza gitmek üzere evinden ayrılan Hasan Kayhan geri dönmeyince yakınları durumu görevlilere bildirdi.

AKUT ve AFAD ekipleri, Kayhan'ı bulmak için çalışma başlattı.
Çalışmalar, Kayhan'ın en son görüldüğü bölgelerde arama çalışması başlattı.

Otobüs duraklarına asılan kayıp ilanlarında üzerinde mavi kısa kollu gömlek ve kahverengi pantolon olan Kayhan'ı görenlerin, 155 Polis İmdat hattını aramaları istendi.

- Çalışmalar sonlandırıldı

Öte yandan AKUT'tan yapılan açıklamada, AFAD ve Jandarma ile ortak çıkılan operasyonda, herhangi bir bulguya rastlanılamadığı için arama çalışmalarının sonlandırıldığı bildirildi.

İzmir'de kayıp alzaymır hastası aranıyor

İzmir'de kayıp alzaymır hastası aranıyor

İzmir'de kayıp alzaymır hastası aranıyor

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Alzaymır arama Bornova Kayıp

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