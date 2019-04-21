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GÜNCELLEME - İzmir'de NATO lojmanlarına pompalı tüfekle ateş açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2019 08:23 | Son Güncelleme

Polis ekipleri, kaçmaya çalışan 2 kişiyi gözaltına aldı ŞÜPHELİLERİN İLK İFADELERİ VE DETAYLAR EKLENDİ

İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesindeki NATO lojmanlarına pompalı tüfekle ateş açtığı öne sürülen 2 kişi yakalandı.

İddiaya göre, 03.00 sıralarında NATO lojmanları civarına taksi ile gelen 2 kişi pompalı tüfekle ateş açtı.

Polis ekipleri, koşarak olay yerinden uzaklaşmaya çalışan şüphelileri İZBAN Koşu İstasyonu civarında yakalayarak, gözaltına aldı.

Yanlarında pompalı tüfekle yakalanan kişilerin üst aramasında kar maskesi, 25 tüfek kartuşu bulundu.

Şüpheliler E.D.K. ve B.S.K, Terörle Mücadele ekiplerine teslim edildi.

Olay yerinde yapılan incelemede NATO lojmanlarının bekçi kulübesine 10 merminin isabet ettiği belirlendi.

Şüphelilerin yakalandıktan sonra polise verdikleri ifadelerinde "NATO'nun Irak'a saldırması nedeniyle NATO'nun lojmanlarına silahlı saldırı olayını biz gerçekleştirdik." dediği öğrenildi.

Üzerlerinde hücum yelekleri ve bıçak da bulunan iki kişinin evinde yapılan aramada da bir çift taktik eldiven, demir kelepçe, biber gazı, 4 plastik dirseklik, 4 dizlik, kelepçe tutucu aparat ve kask ele geçirildiği bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
NATO pompalı tüfek saldırı

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