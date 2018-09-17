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GÜNCELLEME - İzmir'de orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2018 22:56 | Son Güncelleme

Karşıyaka ilçesinde çıkan ve kısa sürede söndürülen yangında yaklaşık 15 dönümlük alan zarar gördü YANGININ SÖNDÜRÜLDÜĞÜ BİLGİSİ EKLENDİ

İZMİR (AA) - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

Örnekköy'deki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını görenler, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine bilgi verdi. Daha sonra Bayraklı ilçesi seyir tepe mevkisine sıçrayan alevler nedeniyle bölgede bulunan bir kafe, ekipler tarafından önlem olarak boşaltıldı.

Ekipler hem yangının çıktığı İzmir-Aydın Otoyolu'nun Örnekköy bölgesinden hem de kafenin bulunduğu üst kısımdan alevlere müdahale etti.

İzmir Büyükşehir ve Karşıyaka belediyelerine ait çok sayıda tanker, Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözlere su desteği vermek üzere yangın bölgesine sevk edildi.

Rüzgarın da etkisini yitirmesiyle birlikte ekipler yangını kontrol altına aldı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, yangında yaklaşık 15 dekarlık bir alanının zarar gördüğünü bildirdi.

Öte yandan bazı vatandaşların, cep telefonlarıyla sosyal medyadan yangına ilişkin canlı yayın yaptığı görüldü.

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Anahtar Kelimeler:
itfaiye kafe orman yangını

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