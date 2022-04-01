GÜNCELLEME - İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

İZMİR (AA) - İzmir'in Dikili ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kestel Kulesi Yangın Gözetleme Kulesi yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, yangına 3 ilk müdahale aracı, 6 arazöz, 2 su tankeri ile müdahaleye başladı.

Ekiplerin çalışması sonucu alevler kontrol altına alındı, bölgede soğutma çalışması yapılıyor.



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