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  4. GÜNCELLEME - İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

GÜNCELLEME - İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

01.04.2022 21:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YANGININ KONTROL ALTINA ALINDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

İZMİR (AA) - İzmir'in Dikili ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kestel Kulesi Yangın Gözetleme Kulesi yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, yangına 3 ilk müdahale aracı, 6 arazöz, 2 su tankeri ile müdahaleye başladı.

Ekiplerin çalışması sonucu alevler kontrol altına alındı, bölgede soğutma çalışması yapılıyor.

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